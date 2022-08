Nabilla, maman "si fière" : son fils Milann entre à l'école, look craquant et des pleurs pour sa rentrée

Il n'était pas content dans la voiture

Si Milann apparaît souriant sur ces deux photos partagées par sa maman, cette rentrée a malgré tout été marquée par quelques pleurs, comme l'a raconté Nabilla sur Snapchat. "L'école ne m'a pas encore appelée, on croise les doigts (...) C'était un petit peu la panique. Il n'était pas très motivé pour aller à l'école. Il a pas mal pleuré dans la voiture, il n'était pas très motivé, mais ça s'est bien passé", a-t-elle dans un premier temps raconté. "On l'a emmené, il était 8h à peu près. On doit le déposer à 8h pile sinon c'est considéré comme un retard, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, ça c'est bien passé, il n'était pas content dans la voiture, on est arrivé, on lui a remontré sa classe, on est resté un petit peu et on a dû partir. J'ai dit à l'école que s'il y avait un problème, ils m'appelaient. Donc depuis tout à l'heure je regarde mon portable comme une ouf. J'ai mis mon portable sur fort, le son au maximum, mais pour l'instant ça va. On le récupère dans quelques minutes, à 14h", a-t-elle poursuivi. Puis Nabilla et Thomas Vergara sont allés récupérer Milann à l'école et soulagement, tout s'est très bien passé !