Nabilla prête à renoncer aux réseaux sociaux : "Vous ne voyez pas tout..."

Son quotidien de maman et de femme d'affaires, son idylle avec son mari Thomas Vergara, leur fils Milann (2 ans), leur vie de famille à Dubaï, leur mariage, leurs parents... Nabilla montre tout sur les réseaux sociaux et ne cache rien à ses fans. L'influenceuse de 29 ans en dévoile encore un peu plus sur sa vie plus si privée, dans la série-documentaire Nabilla sans filtre disponible sur la plateforme Amazon Prime Vidéo dès le 26 novembre. L'ancienne candidate de télé-réalité, qui fait la tournée des médias pour la promotion de ce film, a déclaré qu'elle pourrait prendre ses distances et se retirer des réseaux sociaux, d'ici quelques années.

Invitée dans Quotidien, la fondatrice de Nabilla Beauty a confié à Yann Barthès : "Vous ne voyez pas tout, tous les jours. Je ne montre pas toute ma vie sur les réseaux sociaux. Mais peut-être qu'un jour j'en aurais marre et que je disparaîtrais. Qui sait ?".

"Vous pouvez l'envisager ça ?", lui demande alors le présentateur. "Bien sûr, quand vraiment je me dirais que ce que je fais ne me plaît plus. Je pourrais déjà partir maintenant mais ça me plaît encore de partager avec les gens... Le jour où j'en aurais marre, je me déconnecterai et puis je disparaîtrai !", a déclaré Nabilla Benattia-Vergara.

Suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Nabilla communique quotidiennement avec ses abonnés via Snapchat et Instagram. Une habitude qui fait qu'elle a aujourd'hui beaucoup de mal à lever le pied des écrans pour s'octroyer une petite pause ou un moment de détente avec les siens.

"On se retrouve réellement tous les trois quand j'éteins mon téléphone, une fois par semaine. C'est souvent le dimanche. J'essaye de tenir 24 heures mais c'est généralement une demi-journée. Mon téléphone, c'est mon outil de travail", a-t-elle confié, apparemment accro aux réseaux sociaux. Un congé bien maigre donc...