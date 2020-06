Nabilla révoltée par la mort de George Floyd : coup de gueule et gros soutien

Les images du drame ont fait le tour du monde. Le 25 mai 2020, l'Afro-Américain George Floyd a été tué lors d'une interpellation très musclée à Minneapolis, survenue parce qu'il était soupçonné de vouloir payer avec un faux billet de 20 dollars dans une épicerie. Le policier Derek Chauvin, arrêté et placé en garde à vue le vendredi 29 mai pour meurtre au troisième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré, l'a tué en maintenant son genou sur sa nuque durant plus de huit minutes. Choquées et en colère, nombreuses sont les personnes qui lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, parmi lesquelles des personnalités. Ce mardi 2 juin 2020, Nabilla Benattia s'est exprimée sur Snapchat.

Cette journée est marquée par le "Blackout Tuesday". De nombreuses maisons de disques et plates-formes de distribution musicale ont suspendu leur activité le temps d'une journée, pour manifester contre les violences policières visant les Afro-Américains aux États-Unis. Un phénomène qui s'est étendu au fil de la journée. Sur Instagram par exemple, beaucoup d'internautes et personnalités ont posté une photo représentant la couleur noire avec le hashtag #blackouttuesday et #blacklivesmatter. Nabilla l'a fait et a en plus poussé un coup de gueule sur Snapchat.

"Aujourd'hui, c'est le Blackout Tuesday, donc n'oubliez pas si vous soutenez la cause, et tout le monde devrait le faire. Ceux qui font les silencieux, je vous vois comme des faux-culs, des gens sans amour et sans coeur. Il ne suffit pas d'être non raciste dans son coin, il faut parler. (...) Ça concerne tout le monde ce qu'il s'est passé. C'est un cauchemar, c'est un meurtre", a tout d'abord confié l'épouse de Thomas Vergara. Désireuse d'apporter sa pierre à l'édifice, elle a, en plus d'avoir posté sa photo avec un fond noir, signé des pétitions et fait des dons. "C'est très important de participer, de se faire entendre et surtout de ne pas laisser passer des actes de ce genre. C'est très grave, c'est choquant. J'ai vu la vidéo, j'ai pleuré deux fois. J'ai même eu du mal à la regarder jusqu'au bout parce qu'il est en train de mourir sous nos yeux. C'est terrible, ça ne devrait plus jamais arriver", a poursuivi la maman de Milann (7 mois). Révoltée, Nabilla s'en est ensuite prise aux personnes racistes et a regretté de ne pas pouvoir manifester.