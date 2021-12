Nabilla se souvient de son passage en prison : "Quand tu es enfermée dans 4 mètres carrés..."

Durant ce bref passage en prison, Nabilla a ouvert les yeux et s'est rendu compte que sa liberté n'a pas de prix : "J'ai mis du temps à réaliser où j'étais. Au début, je ne faisais que dormir pour éviter d'assumer la réalité. Et puis, j'ai rencontré des gens comme Bernadette, 60 ans, dont 25 ans à tourner en rond dans la cour de promenade. Quand je suis sortie, c'était comme au Monopoly, retour à la case départ. Je n'avais plus de temps à perdre. J'en ai quand même pas mal bavé et quand je me dis que maintenant j'ai une famille, un business, de l'argent... Franchement, je ne pensais pas que j'allais réussir."

Remise de cette expérience, Nabilla s'en est servi comme tremplin en apparaissant dans une scène bonus de la série américaine Orange Is The New Black, dans laquelle elle a joué son propre rôle dans la saison 5.