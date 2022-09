Nabilla séparée de son fils Milann : elle découvre son stratagème trop chou pour louper l'école

Il y a quelques jours, les enfants ont repris le chemin de l'école pour une nouvelle année. Pour Milann, le fils de Nabilla Benattia et Thomas Vergara, il s'agissait de sa première rentrée. Et il semblerait que le petit garçon âgé de 2 ans et demi n'aime pas beaucoup la maternelle.

La semaine passée, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont envolés pour Londres afin de profiter d'un séjour en amoureux. Un voyage qu'ils ont partagé avec leurs abonnés sur leurs réseaux sociaux. Et actuellement, c'est à Paris que séjournent les tourtereaux. Leurs enfants Milann et Leyann (3 mois) sont quant à eux restés à Dubaï avec Marie-Luce, la maman de la belle brune de 30 ans. Et cette dernière a envoyé des vidéos amusantes de l'aîné.

"Milann ne veut pas aller à l'école acte 2", ont tout d'abord pu lire les internautes. Ils ont ensuite pu découvrir une vidéo de Milann, dans une voiture, en train de se plaindre de son ventre afin de ne pas aller en classe. "J'ai très mal au ventre, je dois rentrer à la maison car j'ai vraiment très mal au ventre", a-t-il déclaré en anglais. Et ce n'est pas la seule fois où le frère de Leyann s'est (faussement) plaint afin de convaincre sa grand-mère de le faire rester à la maison. "Hier il avait une nouvelle excuse pour ne pas aller à l'école", a écrit l'épouse de Thomas Vergara avant de dévoiler une nouvelle vidéo de son fils. "Mon coeur a des problèmes car je veux rentrer à la maison et je ne veux pas aller à l'école", y dit Milann. Puis, il a fait un petit sourire malicieux à la fin. Des images qui ont probablement bien fait rire les internautes, mais aussi Nabilla Benattia et son cher et tendre.

C'est le 30 août dernier que Milann a fait ses premiers pas à l'école. Une journée spéciale immortalisée par sa maman. Sur Instagram, elle a tenu à dévoiler le look de rentrée de son petit prince : un petit ensemble en jean signé de la marque française Sergent Major. Sa communauté a également pu voir son sac à l'effigie du super-héros Spiderman. "Premier jour d'école je suis si fière de toi mon fils. Outfit by @sergent_major_officiel. Bonne rentrée à tous", pouvait-on lire en légende.