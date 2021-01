Nabilla, ses lèvres gonflées : photo du résultat après sa dernière intervention esthétique

Nabilla n'a aucun secret pour sa communauté de millions d'abonnés. Chaque jour, elle se saisit de son compte Snapchat pour évoquer presque en détails sa vie de famille, sa vie de businesswoman mais aussi ses dernières astuces pour être la plus belle. Bien qu'elle soit aux commandes d'une marque de cosmétiques, la femme de Thomas Vergara est toujours à la recherche de pratiques naturelles. Et récemment, elle semble avoir trouvé le meilleur moyen de repulper ses lèvres.

Vendredi 22 janviers 2021, la jolie brune a dévoilé en photos et en vidéos le résultat de sa dernière intervention et explique : "Hier j'ai fait un lip blush, c'est comme un blush pour les lèvres. Ils prennent la couleur naturelle, et ils vous pigmentent les lèvres, ça dure quelques mois le résultat et c'est hyper jolie. Je l'ai fait hier donc c'est encore un petit peu gonflé, mais je trouve ça hyper sympa". Le lip blush est le nouveau soin beauté que tout le monde s'arrache. Alors forcément, Nabilla ne pouvait pas y échapper. "Moi j'avais des jolies lèvres mais c'était pour repigmenter un petit peu et surtout j'avais envie d'essayer absolument. Après, j'ai demandé à faire très léger, ça ne change pas grand chose mais ça fait quand même la petite différence", s'est-elle réjouit.

Qu'est-ce que le lip blushing ?

Le lip blushing, ou dermopigmentation, est un maquillage semi permanent des lèvres, à mi-chemin entre le tatouage des lèvres et la chirurgie esthétique. Cette technique innovante permet d'augmenter le volume des lèvres, redessiner leur contour mais aussi de rehausser la couleur de la bouche. Pour ce faire, pas besoin d'injections de toute sorte ou d'acide hyaluronique puisque ce sont des pigments minéraux biorésorbables qui sont injectés dans le derme des lèvres.

Pour obtenir des lèvres repulpées et colorées, il faudra tout de même mettre la main au porte-monnaie. En effet, si le prix varie en fonction des instituts, une séance de lip blunshing coûte en moyenne entre 300 et 650 euros.