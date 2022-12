Nabilla toute en transparence : robe sexy et sous-vêtements apparents en plein Paris

Rien ne vaut un bon retour aux sources, Nabilla le sait bien et c'est la raison pour laquelle elle a quitté Dubaï quelques jours pour profiter de Paris, de ses décorations de Noël et de ses événements festifs. La jeune femme de 30 ans a profité de son passage dans la capitale pour assister notamment à la grande première de la saison 3 d'Emily in Paris, projetée au théâtre des Champs-Elysées. Si elle a croisé du beau monde, dont le casting, elle a surtout brillé littéralement au bras de Thomas dans une tenue loin de passer inaperçue. Et ce jeudi 8 décembre, c'est dans un look plutôt léger pour les températures du moment qu'elle s'est affichée sur son compte Instagram.

Non loin de la Tour Eiffel, Nabilla a bravé le froid dans une robe ultra-transparente (et moulante) laissant apercevoir ses sous-vêtements foncés. Une tenue des plus sexy (signée Jean-Paul Gaultier pour qui elle avait défilé en 2013) qu'elle avait habillée d'un manteau noir, tout de même. De quoi interpeller les internautes plutôt étonnés de la voir si peu habillée : "Tu n'avais pas froid", "J'ai froid à ta place", "Incroyable", "Sublime", "Splendide, très belle robe."