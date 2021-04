Nacer Bouhanni : Face au flot d'injures racistes, le cycliste porte plainte

"Ça fait un moment que ça dure, mais là c'est la goutte d'eau. Ça fait déjà huit jours que je reçois des centaines de messages, ça tourne au harcèlement, donc il y en a ras le bol", confie le cycliste de 30 ans au journal L'Equipe. En cause, un sprint lors d'une course cycliste à Cholet le 28 mars dernier. Nacer Bouhanni est accusé d'avoir tassé un autre coureur contre la barrière, une manoeuvre qualifiée de dangereuse, surtout à la vitesse à laquelle vont les sprinteurs.

S'en suivent un déferlement de commentaires et injures racistes à l'encontre du sportif né à Epinal. "Ce marocain n'a pas les facultés mentales nécessaires à la condition humaine, il faut l'interner" ou encore : "Renvoyez-le en Afrique", pouvait-on notamment lire. Le cycliste a donc décidé d'en parler ouvertement. "Depuis le sprint à Cholet, c'est incessant. ça devient insupportable", concède-t-il.

Pendant longtemps il n'a pas osé en parler, ne souhaitant pas être associé à ce type de problème. "Si on en parle, les gens vont dire qu'on se victimise, mais moi ça fait vingt-cinq ans que je le subis, mais là c'est beaucoup trop", assure Nacer Bouhanni qui a finalement décidé de porter plainte. "Je vais porter plainte contre toutes les personnes qui ont posté des insultes racistes graves. 'Espèce de bougnoule', 'Retourne en Afrique'... Je reçois plein de cochons avec des merdes en permanence", se désole le sportif.

Un racisme que le coureur de l'équipe Arkéa-Samsic subit depuis qu'il a commencé la pratique sportive et qui le rattrape désormais. "C'est comme une cicatrice, qui est fermée, et là en fait elle s'est rouverte petit à petit au fil des jours, et c'est ça qui fait mal. Si ça n'avait duré que deux ou trois jours, et que ça avait été 10-15 messages, ce qui m'est déjà arrivé, je n'aurais rien dit, mais quand votre téléphone sonne sans cesse et que vous avez des amis qui vous envoient 'Regarde ce que j'ai vu'...", explique-t-il dans le quotidien sportif.