Nagui : Craignant la prison en Égypte, il a fui le pays pendant des années

Mercredi 4 décembre 2019, Michel Cymes recevait son grand ami Nagui sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici (France 2). D'ordinaire assez taquins l'un envers l'autre, les deux hommes ont cette fois gardé leur sérieux pour évoquer une anecdote inédite sur la vie de Nagui. En effet, pendant plusieurs années, l'animateur a révélé avoir vécu dans la peur d'être envoyé en prison en Égypte, son pays de naissance, qu'il a quitté à l'âge de 3 ans, avec ses parents.

"Jusqu'à ce que vous ayez 50 ans, quand vous êtes né en Égypte, si vous n'avez pas fait votre service militaire en Égypte - même si vous avez changé de nationalité -, il aurait fallu que je fasse mon service militaire en France...", raconte Nagui tout en déclarant ne pas avoir remis les pieds sur sa terre natale pendant de nombreuses années. Au pays des pharaons, le service militaire est en effet obligatoire pour les jeunes, dès l'âge de 19 ans. Ceux qui ne se présentent pas s'exposent à une peine de prison pouvant aller de trois à sept ans. Dans ce cas, de fortes amendes sont également exigées par la justice égyptienne.

Effrayé par cette perspective qui aurait pu ruiner sa carrière d'animateur télé, Nagui raconte avoir mis au point un stratagème pour se faire réformer. "Un de vos collègues médecins m'a permis de me faire porter G4-P4, c'est-à-dire réformé et médecine générale et psy. Tout ça pour ne pas faire le service militaire qui aurait coupé mon élan d'animateur, explique-t-il à Michel Cymes. Il m'avait donné une petite fiole de produit à mettre sur les plis de la peau. (...) Normalement, c'est un médicament qui est fait pour soigner quelque chose, mais comme y avait rien à soigner, la peau va réagir et faire comme des espèces de boutons, d'ecchymoses, de démangeaisons et on va te faire un certificat médical comme quoi tu as toujours eu ça et que de temps en temps ça suinte et que tu ne peux pas porter d'uniforme, que c'est inconfortable et ainsi de suite."

Peu fier de ce coup de trafalgar, Nagui précise qu'il y a prescription, tout en allant encore plus loin dans les détails. "On est allé jusqu'à prendre le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de registre d'un médecin décédé sur la Côte d'Azur pour faire imprimer par un copain imprimeur une ordonnance qu'on avait tachée de thé et foutue au soleil pour qu'elle jaunisse un tout petit peu et qu'elle vieillisse après qu'il a lui-même écrit une prescription disant que depuis l'âge de 8 ans j'ai ces ecchymoses et ces problèmes de peau", conclut-il. Il l'admet : il était prêt à tout pour ne pas risquer sa carrière de présentateur !

Une fourberie qui a porté ses fruits puisqu'aujourd'hui, Nagui a déjà été élu "animateur préféré des Français" à deux reprises. Il présente notamment Taratata et N'oubliez pas les paroles (France 2), deux programmes à grand succès de France Télévisions.