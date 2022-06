Najat Vallaud-Belkacem mariée : sa réaction après la victoire de son époux Boris

Le monde de la politique française est en ébullition depuis ce 19 juin 2022 et le second tour des législatives. Deux mois après la réélection d'Emmanuel Macron en tant que président de la République, c'est au tour de l'Assemblée nationale de connaître des changements. La majorité présidentielle a été bousculée avec les scores de la Nupes (131 sièges) ainsi que ceux de l'extrême droite (89 sièges). En effet, le RN a multiplié par dix le nombre de ses députés en cinq ans. Un tableau politique compliqué qui n'empêche pas de se réjouir pour certains et certaines. En effet, Najat Vallaud-Belkacem, désormais directrice Générale de l'ONG One, n'a pas caché son bonheur en voyant les résultats de son époux Boris Vallaud, candidat qui a rejoint l'union de la gauche avec la Nupes.

Boris Vallaud, député sortant de la 3e circonscription des Landes et candidat de la Nupes, conserve son siège à l'Assemblée nationale. Il a été réélu avec 59,93% des voix ce dimanche soir face à Jean-François Broquères (Ensemble !). Son épouse et ancienne ministre socialiste de l'Education n'a pas caché son bonheur en écrivant sur Instagram : "60% ! Allez, ça justifie de monter sur une table Bravo." Pour le premier tour, elle avait également félicité son amoureux, à coup d'émoji coeur. De son côté, le responsable du projet et porte-parole du parti socialiste a lui écrit sur Twitter : "Réélu à 60%. Mille mercis aux Landaises et Landais qui m'ont accordé à nouveau leur confiance. Je serai, comme hier, le député de tous les Landais et toutes les Landaises. Je porterai, comme hier, la voix de toutes et de tous."