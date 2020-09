Naomi Campbell : Poursuivie en justice par son ex-compagnon milliardaire

Naomi Campbell a récemment révélé qu'elle était restée en bons termes avec tous ses ex, sauf un. Elle faisait peut-être allusion à Vladimir Doronin. Le milliardaire russe l'attaque en justice pour le non-remboursement d'un prêt qu'il lui avait fait.

L'info est signée TMZ. Le site américain révèle que Vladimir Doronin poursuit son ex-compagne Naomi Campbell. Selon l'homme d'affaires, le top model refuse de lui rembourser de l'argent qu'il lui aurait prêté et ne lui aurait toujours pas rendu des biens de valeur lui appartenant. Il estime ces biens à plus de 3 millions de dollars, soit plus de 2,5 millions d'euros.

Dans sa plainte, Vladimir Doronin n'a pas précisé le montant du prêt qu'il aurait accordé au mannequin.