Naomi Campbell toute nue dans le métro new-yorkais, des photos inattendues !

D'une certaine manière, on pourrait dire que Naomi Campbell, en dévoilant ces photographies, reste dans la droite ligne de la série d'entretiens "mises à nu" qu'elle a initiée sur YouTube en avril, baptisés... No Filter with Naomi ("Sans filtre avec Naomi") ! Un rendez-vous qui l'a vue s'entretenir avec des consoeurs comme Cindy Crawford et Christy Turlington, mais aussi Marc Jacobs ou Nicole Richie, sa partenaire jurée dans le programme Making the Cut créé par Heidi Klum sur Amazon.