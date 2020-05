Naomi Campbell : Combinaison, masque et bouclier pour prendre l'avion

Le coronavirus est au coeur de toutes les discussions et préoccupations. Il prive les stars, habituées des voyages fréquents, de leur liberté de mouvement. Naomi Campbell, elle, reprend l'avion... mais avec la plus grande prudence. Combinaison, masque, lunettes de protection et bouclier facial : le top model prend toutes les précautions !

Naomi Campbell est "en déplacement". Elle a publié un nouveau selfie ce samedi 16 mai 2020. L'icône mode s'est photographiée à bord d'un avion. Elle montre à ses plus de 9 millions de followers sa tenue de voyage, composé d'un bouclier facial, de lunettes et d'un masque de protection et d'une combinaison.

Un tissu rose posé sur son siège, Naomi Campbell était parée au décollage.