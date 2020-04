Serena Williams interrogée sur son amie Meghan Markle : "Jamais entendu parler"

Et l'Oscar de la meilleure actrice est attribué à... Serena Williams ! La championne de tennis se révèle être une "bonne" comédienne lorsqu'il s'agit d'éviter une question sur sa vie privée. Le 20 avril 2020, Serena et sa soeur Venus Williams étaient les invités stars de Naomi Campbell pour la nouvelle vidéo YouTube de sa série No Filter with Naomi. Mais lorsque le top l'a interrogée sur son amitié avec Meghan Markle, la star des courts a eu une drôle de réaction.

Naomi Campbell a en effet demandé son avis à Serena Williams sur le récent déménagement de Meghan Markle et du prince Harry à Los Angeles : "Es-tu contente que ta copine ait déménagé aux États-Unis ?", lui a demandé le mannequin britannique de 49 ans. Ce à quoi la sportive américaine a répondu en riant : "Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne sais rien à ce sujet (...). Jamais rien vu, jamais entendu parler d'elle, je ne la connais." Déjà lors de l'Open d'Australie en janvier dernier, Serena Williams avait fait mine de ne rien savoir sur son amie lorsqu'un journaliste du New York Times l'avait interrogée sur le sujet. Ce silence vise certainement à préserver des médias Meghan Markle, qui a justement pris ses distances avec la monarchie dans l'espoir d'une vie plus tranquille en Californie.