Naomi Osaka est enceinte : le père de son bébé est une star et a un lien avec... Orelsan !

"Je me rends compte que la vie est si courte et je ne prends aucun moment pour acquis, chaque jour est une nouvelle bénédiction et une nouvelle aventure", ajoute la sportive qui est également connue pour son discours progressiste sur la santé mentale des athlètes. "2023 sera une année riche de leçons pour moi et j'espère vous revoir au début de la prochaine car je serai à l'Open d'Australie 2024", ajoute-t-elle plus déterminée que jamais.

Si Naomi Osaka n'a pas confirmé l'identité du père, la cote la plus basse est à mettre à l'actif de celui qui partage sa vie depuis deux ans maintenant, le rappeur américain Cordae. Il est son compagnon depuis 2021. Le couple s'était alors rencontré lors d'un match de NBA à Los Angeles. Depuis, ils ne se quittent plus et affichent régulièrement leur amour sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Un rappeur à succès respecté

Cordae, qui se faisait initialement appelé YBN Cordae, est un rappeur réputé pour sa musique technique et sophistiquée, qui a le même âge Naomi Osaka. Il a débuté le rap au cours des années 2010 et s'est fait connaître autant avec son collectif YBN qu'avec ses reprises de classiques du rap US, qui ont rapidement fait le buzz outre-Atlantique et attiré l'attention sur lui. Après de nombreuses collaborations avec des piliers de la scène américaine, il a sorti son premier album The Lost Boy en juillet 2019, un disque qui a connu un bel accueil critique et public. Son second opus, From a Birds Eye View, est paru l'année dernière, le 14 janvier précisément, et va fêter sa première bougie.

Mais en France, Cordae jouit également d'une belle notoriété de la part des amateurs de rap, et en particulier auprès des fans d'Orelsan. En effet, les deux hommes ont collaboré ensemble en 2018. Le rappeur originaire de Caen avait dévoilé la réédition de son troisième album, La fête est finie - Épilogue. Et dès la deuxième track de ce nouvel effort, on pouvait retrouver Cordae sur le titre Tout ce que je sais. Un featuring qui avait alors apporté de la lumière sur l'artiste américain, qui a également accompagné Orel sur quelques dates.

S'il connaît la réussite sur le plan artistique, elle semble aussi l'accompagner sur le plan personnel. Mettons toutefois du conditionnel dans cette histoire, car Cordae n'a lui fait aucune déclaration sur ses réseaux sociaux après l'annonce de la grossesse de Naomi Osaka. De plus, les photos des deux tourtereaux ensemble ont été soit archivées soient supprimées de leur réseaux sociaux respectifs. Prudence donc, car de là à imaginer qu'il y a de l'eau dans le gaz et que le père du futur enfant de Naomi Osaka soit un autre homme, il n'y a qu'un pas qu'il est très facile de franchir.