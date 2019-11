Naruhito et Masako du Japon : tiare et costume d'apparat pour un rare défilé

L'heure était à la fête à Tokyo. Le 10 novembre 2019, trois semaines après son accession au trône, le nouvel empereur Nahurito et son épouse l'impératrice Masako ont effectué un rare défilé à travers la ville. Tout sourire depuis sa décapotable, le couple a salué les milliers de personnes réunies pour l'occasion, un drapeau japonais à la main. Comme l'a rapporté l'AFP, une partie du public avait campé toute la nuit pour s'assurer une bonne place le long du bref parcours de 4,6 km, d'une demi-heure seulement.

Nombreux sont ceux qui n'ont malheureusement pas réussi à voir le couple impérial lors son défilé, le premier depuis son mariage célébré en 1993. "Nous sommes venus parce que c'est une occasion unique dans une vie", a dit à l'AFP Yoko Mori, 64 ans, arrivée de Saitama au Nord ouest de Tokyo. "Mais c'est dommage, nous avons juste pu apercevoir la voiture. Je mes suis tellement préoccupée de prendre une photo que j'ai à peine regardé de mes yeux". Cet événement était à l'origine prévu le 22 octobre, mais il a été reporté par respect pour les victimes du typhon Hagibis, qui a tué plus de 80 personnes et causé d'énormes dégâts.

Au côté de son époux, habillé d'un costume occidental d'apparat, l'impératrice Masako est apparue radieuse. Pour compléter sa tenue immaculée, l'ex-diplomate de 55 ans a ressorti sa magnifique tiare Meiji, héritée de sa belle-mère l'impératrice Michiko. Un précieux bijoux qu'elle avait déjà porté pour le dîner en l'honneur de l'accession au trône de son mari, donné le 22 octobre dernier au palais impérial. Un événement historique pour lequel de nombreuses personnalités royales avaient fait le déplacement, offrant ainsi un véritable défilé de diadème et tiares : la reine Letizia d'Espagne et son mari Felipe VI, Victoria de Suède et son père le roi Carl XVI Gustaf, Maxima des Pays-Bas, Mary de Danemark...

Marine Corviole