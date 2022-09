Natacha Amal séparée d'un célébrissime chanteur : une histoire d'amour secrète

Arrivée devant la demeure du chanteur, elle raconte avoir découvert un univers quasi-fantasmagorique proche de l'univers déjanté de Tim Burton. "On arrive devant une immense propriété, le portail s'ouvre et là tous les arbres sont habillés de ce qu'on appelle les carillons à vent. Et qui font cling cling cling mais là quand je vous fait cling cling cling il y en avait des centaines à tous les arbres. C'était complètement..." explique l'actrice star de la série Femmes de loi.

Il était tout chou, tout mignon

Encore subjuguée par ces souvenirs, elle ajoute : "On avait l'impression d'être sur une autre planète quoi. Ou dans un film de Tim Burton. Et donc là la voiture se gare devant cette immense baraque. On sonne. Et c'est Prince lui-même qui ouvre la porte. Et il était tout chou, tout mignon." Amusée, elle se rappelle ensuite comment Prince l'a draguée et lui a fait passer une soirée des plus agréables... "Après c'est devenu un peu plus chaleureux. On a... " confie-elle, sans pour autant rentrer dans les détails de leur soirée romantique.