Natalie Portman et Benjamin Millepied : rare apparition du couple, amoureux à la montagne

Natalie Portman et Benjamin Millepied sont en Australie pour deux projets différents ! La comédienne tourne la prochaine production Disney/Marvel, la suite des aventures de Thor, signée du réalisateur Taika Waititi et intitulée Love and Thunder. Elle y donne la réplique au super-héros Chris Hemsworth. Son mari Benjamin Millepied dirige un autre film.

Coïncidence, les deux époux s'étaient justement rencontrés sur un tournage, du chef d'oeuvre Black Swan, pour lequel Natalie avait reçu l'Oscar et le Golden Globe de Meilleure actrice en 2011. Benjamin Millepied et elle se sont mariés l'année suivante, le 4 août 2012, sur la côte de Big Sur, en Californie. L'été dernier, le couple a commémoré ses noces de coquelicot, correspondant à 8 ans de mariage.

Natalie et Benjamin sont parents de deux enfants, un garçon et une fille prénommés Aleph et Amalia (9 et 4 ans). Une rumeur leur prêtait un nouvel heureux événement, à savoir une troisième grossesse et la naissance d'un autre bébé. Natalie Portman l'a démentie elle-même, sur Instagram : "Hey, alors, je ne suis vraiment pas enceinte. Mais apparemment, c'est toujours ok en 2021 d'analyser et commenter le corps d'une femme quand on en a envie. Vous pouvez faire mieux que ça..."