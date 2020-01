Nathaël Julan (Guingamp) : Mort tragique du footballeur à 23 ans

L'En Avant Guingamp (EAG), et plus largement le monde du football et du sport, sont en deuil.

Dans l'après-midi du vendredi 3 janvier 2020, le club breton de Ligue 2 a annoncé la terrible et soudaine disparition de l'un de ses joueurs, Nathaël Julan, âgé seulement de 23 ans. "L'En Avant Guingamp est en deuil. Le club a eu l'immense douleur d'apprendre cet après-midi, le décès accidentel de son joueur Nathaël Julan. En ce jour tragique, tous les membres du club s'associent pour adresser leurs condoléances attristées à la famille de Nathaël", a-t-il été publié sur les réseaux sociaux de l'EAG. "La rencontre de préparation Guingamp-Concarneau qui devait se dérouler le samedi 4 janvier a été annulée en raison du deuil tragique qui touche l'EAG, a-t-il été ajouté. En raison du drame qui touche le club, l'EAG observera, ce samedi, une journée de deuil en suspendant toutes ses activités. Le Pro Park, l'Akademi, la Boutique et le siège seront fermés."