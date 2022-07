Nathalie Baye a-t-elle eu une liaison avec un monstre sacré du cinéma ? Sa réponse sans équivoque

Nathalie Baye a une filmographie longue comme le bras et a tourné avec les plus grands. Dans les colonnes du JDD, la talentueuse comédienne revient sur ses différents rôles et rencontres avec de grands acteurs et réalisateurs. L'occasion également pour la maman de Laura Smet de revenir sur certaines rumeurs concernant sa vie sentimentale. A-t-elle eu une liaison avec François Truffaut ou Gérard Depardieu ? Sa réponse est limpide : "Je n'ai pas eu une seule seconde l'idée d'entamer une relation amoureuse avec François Truffaut. je n'ai jamais eu de liaison avec un réalisateur". Nos confrères précisent tout de même que l'actrice a refusé "à plusieurs reprises" les avances du réalisateur avec qui elle a collaboré dans les films La Nuit américaine, L'Homme qui aimait les femmes et La Chambre verte.

Son expérience avec Bertrand Tavernier, dans Une semaine de vacances, a été semblable : "Bertrand Tavernier tombait toujours amoureux de ses actrices et c'était parfois un peu pesant". L'actrice de 74 ans précise tout de même que "le tournage a été doux et joyeux". Nathalie Baye semble aussi garder de bons souvenirs de ses différentes rencontres professionnelles avec Gérard Depardieu dont elle parle de façon particulièrement respectueuse. Elle évoque "un homme attachant et un acteur immense". "J'ai entendu dire des choses ridicules et dégueulasses sur lui. Gérard Depardieu est un seigneur, un homme d'une grande qualité humaine", précise-t-elle. Même son de cloche concernant Alain Delon, "un homme formidable".

Récemment à l'affiche de Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère, Nathalie Baye est aujourd'hui pudique en ce qui concerne sa vie sentimentale, si bien que l'on ne sait pas si elle est actuellement amoureuse. Par le passé, ses romances avec Philippe Léotard (qui avait tout quitté pour elle), Johnny Hallyday, Pierre Lescure et Jean-Louis Borloo avaient toutes, qu'elle le veuille ou non, été médiatisées. En revanche, l'actrice césarisée à 4 reprises ne cache rien d'un récent bonheur, celui d'être devenue grand-mère pour la première fois. Sa fille Laura Smet a en effet donné naissance à un petit Léo en 2020. Dans Elle Italie, elle faisait une belle déclaration à sa fille et son petit-fils : "La famille est ce qu'il y a de plus important. Ma fille et mon petit-fils passant avant tout le reste".

L'intégralité du portrait de Nathalie Baye est à retrouver dans le JDD du 24 juillet.