Nathalie Baye lumineuse léopard face à Laura Carmichael pour Downton Abbey 2

Ce mardi 19 avril avait lieu l'avant-première du deuxième volet de la saga Downton Abbey, intitulé Une nouvelle ère. Avant de venir sur grand écran, la franchise qui s'intéresse à l'univers de l'aristocratie britannique s'était fait un nom en tant que série à la télévision entre 2010 et 2016. Le premier long-métrage était sorti en 2019.

La soirée avait lieu au cinéma Gaumont Champs-Elysées Marignan ce mardi. L'occasion de voir défiler les vedettes du casting : Jonathan Zaccaï, Elisabeth McGovern et Laura Carmichael se sont présentés sur scène, tout comme Nathalie Baye qui en tant que française de la bande ne pouvait manquer ce rendez-vous parisien. Simon Curtis, le réalisateur, avait également fait le déplacement. Nathalie Baye, lumineuse à 73 ans, s'est présentée sur le photocall aux côtés de ses partenaires dans une longue veste à motif léopard qui lui arrivait aux genoux. Le comédien belge Jonathan Zaccaï avait opté pour une sobre veste blazer bleue sur un jean, pendant que ses consoeurs Elisabeth McGovern et Laura Carmichael se sont présentées avec de sublimes robes longues sans manches. Celle d'Elisabeth était beige tandis que Laura était en noire (voir diaporama).

Nathalie Baye qui rejoint le cast de la saga pour ce nouveau volet tiendra le rôle d'une ancienne amie de Violet Crawley jouée par Maggie Smith. L'intrigue de ce second long-métrage tourne autour du mariage de Tom Branson et sa fiancée Lucy à Downton Abbey, puis de l'arrivée surprise d'un réalisateur hollywoodien qui veut transformer la demeure familiale en plateau de cinéma. Enfin, Violet Crawley, qui a hérité d'une villa dans le sud de la France, sera confrontée à son mystérieux passé et contrainte de révéler ses secrets sur la Riviera...

Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère au cinéma dans toute la France à partir du 27 avril 2022.