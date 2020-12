Nathalie et Victor (L'amour est dans le pré) parents : leur fils a bien grandi, rare photo

L'amour est dans le pré a permis à de nombreux candidats de trouver l'amour. Dans l'édition 2020, on sait pour l'heure que Jérôme et Lucile ainsi que Laura et Benoît filent toujours le parfait amour. Parmi les anciens participants, Nathalie et Victor (révélés en 2017) sont également toujours fous amoureux. Sur Instagram, l'éleveuse de vaches et de chèvres dévoile leur quotidien, l'occasion de voir que leur fils a bien grandi.

Nathalie partage en effet de temps à autre des photos de leur enfant, dont on ne connaît pas le prénom. Et dans une publication du 5 juillet, on peut voir son joli minois. Mère et fils posent devant l'objectif, en tirant la langue. Un tendre post qui permet de voir que le petit garçon a bien changé. "Que je l'aime", peut-on lire en légende.