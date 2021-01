Nathalie Marquay : De la triche à Miss France ? Révélation sur Geneviève de Fontenay

Le 7 janvier 2021, Cyril Hanouna recevait des invitées de marque, dans Touche pas à mon poste (C8). L'animateur a convié Amandine Petit (Miss France 2021) et Sylvie Tellier. A cette occasion, l'ancienne Miss Nathalie Marquay (qui a porté la couronne et l'écharpe en 1987) était également au tour de la table et a fait une révélation troublante.

Cyril Hanouna a évoqué les rumeurs de tricherie à Miss France qui couraient ces dernières semaines. L'épouse de Jean-Pierre Pernaut, qui faisait partie du jury de l'élection Miss France 2021, s'est donc fait un plaisir de répondre. Et elle a assuré qu'il n'en était rien. "J'ai reçu le petit bouquin avec les quinze finalistes et Sylvie est tout de suite partie en nous disant : 'Je ne m'occupe plus de rien.' Elle ne nous a pas du tout influencées en nous disant qui était sa petite préférée", a-t-elle tout d'abord confié. Elle a ensuite fait une précision qui peut choquer : "Ce que ne faisait pas du tout madame De Fontenay quand j'étais au jury." Elle a ensuite assuré que la directrice générale de la société Miss France et la productrice Alexia Laroche-Joubert étaient sorties pour que le jury se concerte. "On s'est beaucoup concertées entre Miss France sur le plateau. Mais vraiment il n'y a aucune triche. Ensuite c'est le public qui vote. En aucun cas Sylvie intervient."

Sylvie Tellier a tenu à préciser qu'aucun délégué en région n'intervenait également. "Que ce soit Amandine, April [Benayoum, la 1ere dauphine] ou Lou-Anne [Lorphelin] qui gagne pour nous, ça ne change rien. On accueille juste une jeune femme dans la famille Miss France. Evidemment, on veut qu'elle soit sympa, c'est vrai", a-t-elle déclaré. Et elle a assuré avec le sourire que Miss France 2021 était sympa pour le moment. Un compliment qu'Amandine Petit lui a retourné.