Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut : Cadeau original pour leurs 14 ans de mariage

Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut s'aiment toujours comme au premier jour. Et le 23 juin 2021, Miss France 1987 et l'ancien présentateur du JT de 13H de TF1 ont fêté un événement particulier, leurs quatorze ans de mariage. Et pour cette journée spéciale, ils ont reçu un cadeau pour le moins original.

Il y a quatorze ans, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut vivaient l'une des plus belles journées de leur vie. Le couple s'est uni pour le meilleur et pour le pire face à leurs proches, à Paris. Pour l'occasion, tous deux étaient tout de blanc vêtus. Si les années ont passé, l'amour qu'ils se portent est resté intact. Mercredi, ils ont donc célébré une fois de plus leur anniversaire de mariage. Et la belle brune de 54 ans a publié une story qui n'est pas passée inaperçue !

La maman de Tom (17 ans) et Lou Pernaut (18 ans) a publié une photo sur laquelle on peut voir un disque d'or. Au milieu sont inscrits leurs prénoms. Et en dessous, sur une plaque, on peut lire "disque d'or décerné par 14 ans de mariage 2021". En fond sonore, les internautes ont pu entendre la chanson Un jour, mon prince viendra, extrait du dessin-animé Blanche-Neige et les sept nains. Un cadeau pas comme les autres.

C'est le 8 décembre 2001, lors de l'élection de Miss France 2002 à Mulhouse, que Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay se sont rencontrés. L'ancienne reine de beauté était assise à côté du présentateur de 71 ans et ils n'ont fait que rire et discuter. Ils ont fini par se mettre en couple et depuis, ils ne se sont pas quittés, même quand leur relation a fait couler beaucoup d'encre. "Notre amour est encore plus puissant qu'au début. Dès que je l'ai rencontré, je savais que ce serait l'homme de ma vie. Je me souviens des mauvaises langues de l'époque qui affirmaient que j'étais avec Jean-Pierre pour son argent, pour le côté médiatique, mais nous sommes toujours ensemble, dix-huit ans plus tard. Et nous sommes plus que jamais heureux et amoureux", expliquait-elle à Gala, en septembre 2020.