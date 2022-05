Nathalie Marquay : Jean-Pierre Pernaut à ses côtés malgré sa mort, les signes troublants qu'il lui envoie

Nathalie Marquay a vu son monde bouleversé le 2 mars 2022. Ce jour-là, son mari Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans et depuis, comme les autres proches de l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1, Miss France 1987 tente de se reconstruire et d'aller de l'avant. Malgré tout, son défunt mari n'est jamais loin.

Nathalie Marquay a accordé une interview à Ciné Télé Revue cette semaine et n'a pas échappé à des questions sur le papa de Lou et Tom (19 et 18 ans). L'occasion de faire savoir que depuis que Jean-Pierre Pernaut est mort, elle reçoit des signes de sa part. "Je sais qu'il est près de moi. Je crois aux anges, à la vie après la mort (...) Lui qui était très terre à terre quand je lui parlais de ça, il me fait désormais des signes", a-t-elle révélé. Afin de prouver ses dires, la belle brune de 55 ans a donné quelques exemples. "Pendant deux mois, j'ai quitté l'hôpital chaque soir à 21 heures et la Tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée, elle scintillait. c'est là qu'on avait eu notre premier rendez-vous au restaurant", a-t-elle tout d'abord expliqué. Et ce n'est pas tout, le lendemain, alors qu'elle était en voiture, sa chanson préférée de Johnny Hallyday passait quand elle a allumé la radio, à savoir Allumer le feu.

Nathalie Marquay ne serait pas la seule à avoir reçu des signes de la part de Jean-Pierre Pernaut. Sa fille Lou et son fils Tom aussi auraient pu témoigner. "Quant à ma fille, Lou, sa télé s'est allumée toute seule à 1 heure du matin. Il y avait un film où un homme disait : 'Je suis fier de toi, ma fille.' Et elle s'est éteinte juste après. Mon fils, lui, était fou de rage de ne pas avoir de signes. Le soir du débat présidentiel, il était devant une photo où il n'a pas arrêté de dire : 'Papa, fais-moi un signe'. D'un seul coup, nos deux télés se sont arrêtées net, l'image était figée", a poursuivi la mère de famille. Et de conclure qu'elle avait reçu "plein d'autres messages", mais qu'elle comptait bien garder pour elle.

Un don assumé

L'ancienne Miss France n'a jamais caché son lien à la spiritualité. Un sujet qu'elle a d'ailleurs évoqué dans son livre Moi j'y crois (sorti en août dernier). Elle y évoque la vie après la mort et la spiritualité. Depuis des années, elle fait des rêves prémonitoires ou est parfois guidée par des esprits. Grâce à son don, elle a notamment compris que Jean-Pierre Pernaut avait des problèmes de santé, avant qu'il ne consulte.

Rappelons qu'après avoir gagné sa bataille contre un cancer de la prostate en 2018, Jean-Pierre Pernaut a été touché par un cancer du poumon diagnostiqué au printemps 2021. Les deux ont été touchés à des moments différents, il a donc été opéré pour l'un et a suivi des séances de radiothérapie pour l'autre. Et début 2022 de nouveaux soucis de santé ont tout bouleversé. Après avoir fait des mini-AVC, il a subi une opération à coeur ouvert au mois de février. A cause de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de pousser son dernier souffle. Ses obsèques ont eu lieu le 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le 7e arrondissement de Paris.