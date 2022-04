Nathalie Marquay radieuse et souriante après le drame : apparition remarquée à l'anniversaire de Cauet

La vie de Nathalie Marquay et de sa famille a été bouleversée le 2 mars 2022. Ce jour-là, son mari Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Entourée des siens, elle a tout fait pour rester digne face au cercueil de son défunt époux le jour des obsèques le 9 mars, à la Basilique Sainte-Clotilde dans le VIIe arrondissement de Paris. Depuis, malgré la douleur, Miss France 1987 tente d'avancer. Ainsi, elle n'a pu refuser l'invitation de Cauet pour un événement important.

Le 28 avril 2022, Cauet fêtait ses 50 ans. Outre sa surprise osée offerte par son équipe de C' Cauet, il s'est offert une ultime représentation de son spectacle 100% Libre aux Folies Bergères. Un show retransmis en direct sur NRJ12. Pour l'occasion, des personnalités telles que Maeva Coucke (Miss France 2018), Jean-Luc Reichmann ou encore Big Ali étaient conviées. Nathalie Marquay a aussi répondu présente comme on a pu le voir sur le compte officiel de la station radio NRJ.

La divine brune de 55 ans a opté pour un look casual. Elle portait un pantalon noir, une chemise en soie grise et des baskets blanches. Et cela n'a sans doute pas échappé aux internautes, elle affiche un beau sourire sur le tapis rouge. Une mine radieuse qui fait plaisir à voir quand on sait la douleur qu'elle a traversée ces derniers temps. Ce n'est pas la seule sortie que Nathalie Marquay a faite depuis le terrible jour où elle a perdu l'homme de sa vie. Le 22 avril dernier, la maman de Lou et Tom (19 et 18 ans) s'est rendue au Festival du Livre de Paris qui se tenait au Grand Palais éphémère à Paris. Elle y a assuré la promotion de son livre Moi j'y crois (sorti en août dernier) qui évoque la vie après la mort et la spiritualité. C'était l'occasion pour son public d'avoir une dédicace et pourquoi pas, une petite photo avec l'ancienne reine de beauté.

Pas un jour ne passe sans que Nathalie Marquay ne pense à Jean-Pierre Pernaut. En avril dernier par exemple, alors qu'elle tondait la pelouse de son jardin, elle a posté une vidéo qui avait pour légende : "Je le fais à ta place. Tu me manques." Rappelons que le défunt présentateur du JT de 13H de TF1 s'est battu contre un cancer du poumon. Mais ce n'est pas cette maladie qui l'a emporté. Après avoir été victime de 4 mini-AVC en début d'année, il a subi une opération à coeur ouvert au mois de février. A cause de complications, il a été plongé dans un coma profond avant de pousser son dernier souffle.