"Mon petit Jean-Pierre d'amour" : Nathalie Marquay en manque de son mari, elle le montre en vidéo

La douleur est toujours aussi vive plus d'un mois après la mort de Jean-Pierre Pernaut. Le journaliste nous a quittés le 2 mars dernier à l'âge de 71 ans, des suites de complications au coeur alors qu'il souffrait d'un cancer du poumon. Après l'organisation de ses obsèques à Paris, lesquelles ont accueilli tout le gratin du PAF, et les premières phases du deuil, il est temps pour la femme du journaliste que la vie reprenne son cours. Mais après plus de vingt ans passés ensemble, difficile pour Nathalie Marquay de ne pas penser à lui presque constamment.

Jeudi 14 avril 2022, l'ex-Miss France est justement restée songeuse face à l'absence de son mari alors qu'elle tondait la pelouse de leur jardin. Une tâche dont avait l'habitude de s'occuper Jean-Pierre Pernaut. "Je le fais à ta place. Tu me manques", a-t-elle noté sur une vidéo d'elle en pleine mission. (Voir notre diaporama). Et pour elle de commenter de vive-voix : "Voilà, mon petit Jean-Pierre d'amour. Il aimait bien tondre. Je pense à toi mon amour, ça te détendait tellement... Je vous embrasse tous".

Nathalie Marquay ne se morfond toutefois pas et reste active pour ne pas sombrer dans le chagrin. Trois jours après l'enterrement de Jean-Pierre Pernaut, elle remontait d'ailleurs déjà sur scène au théâtre pour une représentation de la pièce Les Tontons farceurs dans laquelle elle joue. En larmes, elle lui rendait hommage : "Vous connaissez Jean-Pierre c'est quelqu'un qui aimait toujours travailler qui ne voulait jamais s'arrêter donc pour lui je voulais être là ce soir. Il m'engueulait parce que je n'y allais pas et voilà j'avais mal mais j'ai essayé d'être forte comme lui. Ces applaudissements sont pour toi Jean-Pierre."

Son dernier amour, elle l'a rencontré en 2001, à l'élection de Miss France 2002 à Mulhouse et qui s'est terminée avec le sacre de Sylvie Tellier. C'est Geneviève de Fontenay qui est à l'origine de leur coup de foudre comme elle l'a raconté lors d'un entretien avec Le Parisien. "C'est grâce à moi que Nathalie Marquay l'a rencontré quand elle était Miss France. J'ai été invitée à Combien ça coûte [émission que Jean-Pierre Pernaut présentait, NDLR] et Nathalie était dans le public. Ce n'était pas prévu, mais je lui ai dit au dernier moment de venir avec moi ce soir-là. Il y a eu un flash entre eux. Et c'est elle qui s'est mise en marche. Après la soirée, elle a demandé à Xavier [son fils, NDLR] le téléphone de Jean-Pierre Pernaut. Elle voulait qu'il soit dans le jury de l'élection. Ils se sont revus et voilà."

Le couple s'est plus tard marié en 2007, à la mairie du 4e arrondissement de Paris. De leur belle union sont nés deux enfants, Lou (20 ans) et Tom (19 ans). Jean-Pierre Pernaut a également eu Olivier et Julia (nés en 1981 et 1978 de son ancien mariage avec Dominique Bonnet).