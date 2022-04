Cauet fouetté par une femme en body transparent : des images dévoilées

Bon anniversaire Cauet ! Ce jeudi 28 avril 2022, l'animateur de NRJ fête ses 50 ans. Pour l'occasion, il donnera l'ultime représentation de son spectacle 100% Libre aux Folies Bergère. Un show qui sera diffusé en direct sur NRJ12. Et il a eu quelques surprises à l'avance puisque mercredi, ses collègues à la radio lui avaient concocté un petit programme, donc un cadeau... très sexy.

Un cadeau, ça se mérite. Comme Cauet l'a dévoilé en story Instagram, il devait donc réaliser un dessin représentant Louis de Funès du mieux possible afin d'avoir son premier présent. Et il s'est plutôt bien débrouillé. On lui a donc demandé de sortir des studios et là, il a découvert des personnes en train de chanter la chanson Happy Birthday. "Une chorale rien que pour toi", a lancé l'un de ses collègues.

Une fois de retour dans le studio, le compagnon de Nathalie Dartois a ouvert une grosse malle dans laquelle se trouvait un T-Shirt représentant un ancien programme animé qu'il aimait bien baptisé La Linea. "Ca n'existait pas et ça a été fait pour toi", a lancé Miko face à un Cauet excité. Puis c'est monté d'un (gros) cran ! L'animateur a vu arriver une jeune femme, vêtue d'un body transparent avec quelques lacets de cuir et des crois pour dissimuler une petite partie de sa poitrine. Elle portait un masque et des talons hauts. Et surtout, elle avait un fouet dans la main et n'a pas hésité à s'en servir sur Cauet. "Petit bizutage", peut-on lire en légende d'une vidéo de l'homme du jour en train de se faire fouetter. "Vous ne trouvez pas qu'il n'a pas bien claqué ?", a lancé la jeune femme après un premier coup. Elle a donc recommencé, un peu plus fort cette fois.

Cauet a ensuite posé avec celle qui venait de le fouetter en ne manquant pas de mentionner la boutique de Clara Morgane (Clara Morgane Store). Enfin, il a de nouveau ouvert la grosse malle pour y prendre un sac dans lequel se trouvait un casque audio sans fil de la marque Mont Blanc. Il a bien sûr eu le droit à un beau gâteau d'anniversaire. Un jour dont il devrait se souvenir pendant longtemps.