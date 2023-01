Nathalie Renoux : Long parcours pour devenir maman, ses craintes pour ses fils dévoilées

Nathalie Renoux est une femme comblée. Depuis plus de dix ans, elle s'invite dans le petit écran des téléspectateurs de M6 avec le 12:45 et le 19:45 le week-end. Ce travail lui a permis de rencontrer l'homme de sa vie Matthieu Neau, qui n'est autre que le rédacteur en chef des journaux du week-end. Ensemble, ils ont pu avoir deux enfants en se tournant vers l'adoption. Un parcours sur lequel la belle brune de 51 ans s'est déjà confiée.

En 2013, Nathalie Renoux proposait le documentaire Alicia, Stéphane, Nathalie : ils enquêtent sur le secret de leur naissance. Un sujet sur l'adoption que la présentatrice connaît parfaitement bien puisqu'elle a elle-même "adopté deux enfants en Colombie, Manuel, en 2003, à Montería et Juan, en 2009, à Bogotá". "Ce sont d'ailleurs les prénoms qu'ils portaient et que nous trouvions très beaux", précisait-elle à TV Mag. Si son mari et elle se sont tournés vers ce parcours, c'est parce qu'ils ne pouvaient "pas avoir d'enfants biologiques". "Il était prêt avant moi. Puis, un jour, j'ai lu un témoignage dans la presse écrite où une journaliste racontait son parcours. Ça a été le déclic. J'ai alors compris que je devais aller vers cela en devinant que ce choix aboutirait à quelque chose de concret et d'heureux. Et, en effet, deux enfants sont arrivés dans notre foyer", a-t-elle poursuivi.

Ses rencontres émouvantes avec ses fils

Comme tous les couples qui se sont tournés vers l'adoption, ils ont dû gérer l'attente. Si elle reconnaît que cela peut être "douloureux", Nathalie Renoux a préféré ne pas voir cette situation comme un combat car sa "nature est plutôt d'essayer de vivre les choses le plus joyeusement possible". Son rêve s'est finalement réalisé et toute sa vie, elle se souviendra de sa rencontre avec ses fils. "Pour le premier, alors âgé de 8 mois, il y avait plein de monde. On a mis un bébé dans mes bras et il a hurlé. L'assistance semblait attendre de voir notre émotion, mais la vraie intimité a eu lieu à l'hôtel au moment de sa première sieste avec nous. J'ai pu regarder Manuel longuement pendant qu'il dormait. C'était très fort...", a-t-elle révélé. Pour le second, à Bogota, on les a laissés "laissés vivre ce moment seuls en famille" avec leur fils aîné. Un instant "très intense "durant lequel Manuel était très ému.

Depuis, les enfants ont grandi et sont au courant que Nathalie Renoux et Matthieu Neau ne sont pas leurs parents biologiques. "La seule crainte que l'on peut avoir, comme le montre bien le film, est de savoir jusqu'à quel point une telle quête peut empêcher un enfant ou un adulte d'avancer et d'être heureux. Moi, maman, comme toutes les mamans, j'ai envie d'un enfant apaisé", a conclu la mère de famille.