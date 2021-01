Natoo victime d'un truand : "J'aurais pu me prendre un coup de couteau"

Malheur à qui ose s'en prendre à Natoo. Dotée d'un instinct de survie remarquable, l'influenceuse semble être capable de se jouer des comportements les plus néfastes. Face àAnne Roumanoff, sur les ondes d'Europe 1, Natoo a raconté la fois où elle a coursé un homme qui tentait de l'arnaquer avec des faux billets.

"Il m'a tendu une petite liasse de billets, il les a recomptés devant moi, il me les a enroulés puis tendus. Et quand il est sorti, j'ai quand même touché les billets, ils étaient un peu rugueux. c'était du papier nul, de mauvaise qualité. C'était des faux billets", a-t-elle narré, à l'occasion de la sortie de son livre, Icônne 2 (ed. Michel Lafont).

"Je l'ai suivi et j'ai appelé la police en même temps, a poursuivi Natoo. Je l'ai suivi sur 50 mètres, il a changé de trottoir. Je me suis dit ': 'Bon, je vais l'intercepter'. Je suis allé le voir, j'ai mis une main sur son épaule, je l'ai retourné rapidement et en fait je lui ai parlé directement pour pas qu'il ait le temps de réfléchir. Il était assez petit, c'était un ado."

Déjà en octobre 2019, lors d'une interview à Terrafemina, Natoo racontait déjà cette mésaventure. À l'époque, elle ne précisait pas que le faussaire était adolescent. "Au bout d'un moment, je l'ai attrapé, je l'ai retourné et je lui ai dit : 'Maintenant tu me rends mon téléphone et on en parle plus. Je te rends tes billets.' Je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a rendu ses billets de 50 très grossièrement faits", s'était-elle souvenue.

Sur Europe 1, plus longtemps après l'incident, Natoo s'est rappelée avoir été choquée par cette histoire. "Par contre après coup quand on s'est séparés, là vraiment je me suis mise à trembler. J'aurais pu me prendre un coup de couteau, ou un coup de poing", a-t-elle admis. Déjà victime d'un vol de téléphone par le passé, l'ancienne policière sait plus que jamais comment se défendre.