Nawell Madani au bord des larmes : "Blessée", elle tente de défendre sa série Netflix en pleine polémique

La série de Nawell Madani raconte l'histoire de Fara, une journaliste qui sombre dans le chaos en aidant son frère à échapper à la police. Maman d'une petite Lou, la comédienne a toutefois eu droit à une part de satisfaction à la sortie de sa série. "Une femme voilée m'a pris dans ses bras en me disant : 'Le fait que cette femme ait choisi sa foi, alors qu'on véhicule tellement l'idée que le voile est imposé aux femmes, qu'elle soit libre et qu'elle se batte pour sa fille... tu m'as gagnée parce que je me suis reconnue", a-t-elle raconté. Quant à ceux qui râlent parce que Paola Locatelli joue une "jeune Maghrébine" alors qu'elle est capverdienne et italienne, la showrunneuse a assuré qu'elle avait voulu montrer l'exemple. "On est content quand on voit Lyna Khoudri jouer Constance dans Les Trois Mousquetaires", a-t-elle simplement rappelé. Un pour tous...