Nawell Madani : Son charmant compagnon musclé dévoile des photos inédites de leur fille Lou !

Décidément, tout lui sourit en ce moment ! Reine du stand-up français, Nawell Madani se frotte aujourd'hui au monde merveilleux des séries. Et pas n'importe comment. La comédienne de 43 ans, et non 38, a dévoilé, le vendredi 7 avril 2023, sa création intitulée Jusqu'ici tout va bien - elle a écrit les huit épisodes et en a réalisé quatre. Côté vie privée, tout roule aussi pour l'actrice. Elle est en couple depuis 2007 avec le beau Djebril Didier Zonga, un ancien footballeur qui est devenu modèle et comédien, et qui lui donne la réplique dans son show Netflix.

Voici la fille qui a volé mon coeur

Ils s'aiment en toute discrétion, mais parfois, Nawell Madani et son chéri dévoilent les coulisses de leur intimité sur les réseaux sociaux. En septembre 2021, ils sont devenus parents d'une petite Louezna Fatima Zonga, qu'ils surnomment Lou avec beaucoup d'amour. Le mercredi 12 avril 2023, d'ailleurs, son papa a partagé quelques images inédites de cette enfant élevée dans l'ombre. Sur ces photos, elle profite d'une journée à la plage dans les bras musclés de son père et se délecte, paisiblement, du soleil et du bruit des vagues. "Super Nanny, écrit Djebril Didier Zonga en légende. Voici la fille qui a volé mon coeur."