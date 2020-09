Naya Rivera : Sa soeur en couple avec son ex Ryan Dorsey ? "Je m'en fiche complètement"

L'épreuve du deuil, chacun la traverse comme il le peut. Et dans la famille de Naya Rivera, morte noyée de manière accidentelle dans le lac Piru le 8 juillet 2020, on se serre particulièrement les coudes. Nickayla, la soeur de la comédienne, serait même si proche de son ancien beau-frère qu'elle aurait emménagé avec lui dans une maison composée de trois chambres, aux alentours de la ville de Los Angeles - selon les informations du Daily Mail. L'occasion de l'aider à élever le petit Josey... mais aussi l'opportunité, pour beaucoup, d'imaginer un peu n'importe quoi.

Je me fiche complètement de la manière dont ça peut être interprété

Le 29 septembre 2020, voyant qu'on l'accusait de vivre une romance avec l'ex de sa soeur, Nickayla Rivera a pris la parole sur son compte Instagram. "En ces temps difficiles, sans doute les plus sombres de ma vie, la seule chose qui est importante à mes yeux, c'est ma famille et mes amis, a-t-elle écrit. C'est de m'en sortir pour mon neveu, même si je n'y arrive pas pour moi-même. Alors je me fiche complètement de la manière dont ça peut être interprété. Parce que personne n'assiste à tous ces moments d'agonie que nous endurons. Ce qui compte vraiment, c'est de montrer de la compassion, pas de juger les autres. Et surtout, de ne jamais considérer la vie comme quelque chose d'acquis. J'espère que vous pourrez tous en faire autant."