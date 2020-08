Naya Rivera morte noyée : déjà un mois, son jeune fils Josey "s'adapte"

La famille de Naya Rivera commence à reprendre des couleurs, un mois après la disparition de l'actrice. Le 13 août dernier, le corps de la star de Glee a été retrouvé dans le lac Piru, en Californie, alors qu'elle était portée disparue. Avant de se noyer, elle avait eu le temps de sauver son fils, le petit Josey (4 ans et demi).

Aujourd'hui, le petit garçon irait "mieux chaque jour", comme l'a confié une source proche de l'actrice disparue à ET, le 12 août 2020. "Ça a été une période incroyablement difficile pour sa famille et ses proches", a-t-elle précisé. Josey se trouve actuellement chez son père, Ryan Dorsey, qui en a obtenu la garde exclusive.

La source explique que la soeur de Naya Rivera, Nickayla, est "très impliquée" et passe beaucoup de temps avec son neveu, qui "s'adapte bien" au décès de sa maman et commence à avoir des jours où il "ressemble à un gamin heureux ordinaire". Il est expliqué que Josey a compris que sa maman était partie.

"Josey est la seule chose qui existe pour Ryan actuellement. Il fait toujours son deuil et a du mal à faire face à la perte de Naya, mais il reste fort et tient tête pour le bien-être de son fils", a ajouté cette même source, précisant que Ryan Dorsey est un papa très impliqué. "Il ferait tout pour Josey. Actuellement, il fait profil bas et reste en dehors du public, pour se concentrer sur Josey et essayer de vivre une vie normale", est-il ajouté.

La source précise que la famille de Naya Rivera veut s'assurer qu'elle reste une grande partie de la vie du petit Josey. "Il est un petit garçon très solide et Naya serait tellement fière de lui", conclut cette source.

L'inoubliable Santana Lopez dans Glee a été enterrée le 24 juillet dernier, au Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles. Avec seulement une vingtaine de personnes, ses obsèques se sont déroulées dans la stricte intimité familiale, et avec quelques membres du casting de la série.