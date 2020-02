Ne-Yo divorce après quatre ans de mariage : il confirme les rumeurs

Clap de fin entre Ne-Yo et son épouse Crystal Smith. Après quatre ans de mariage, le chanteur de R'n'B a annoncé au micro du podcast Private Talk With Alexis Texas qu'il n'était plus avec sa femme et qu'il entamait une procédure de divorce.

"Il devient lentement mais sûrement de notoriété publique que ma femme et moi avons décidé d'aller de l'avant et de divorcer", a-t-il déclaré à l'animatrice dans l'épisode du samedi 15 février, ajoutant qu'il était hors de question qu'il "parle mal" de son ex : "Je n'ai rien de mal à dire à son propos. C'est une femme fantastique. Elle est la mère de mes enfants et elle le sera toujours et je la respecterai toujours."

Interrogé sur les raisons de cette séparation, le chanteur de Sexy Love a préféré rester évasif, évoquant leurs "démons". "Nous réalisons que nos démons ne s'entendent pas et tant que nous aurons chacun des démons personnels à combattre, il sera très difficile de rester mariés. Cela étant dit, c'est la fin de ce chapitre, pas la fin du livre. Comme je l'ai dit, c'est la mère de mes enfants et je l'aimerai jusqu'à la mort. Nous serons toujours une famille."

À l'époque où il s'était mis ensemble, le couple avait fait polémique. Fiancés en 2015, Ne-Yo et Crystal se marient en Californie le 20 février 2016. Mais Ne-Yo n'a pas été un parfait gentleman. Précédemment, le chanteur était en couple avec Monyetta Shaw, qui lui a donné deux enfants : une fille, Madilyn Grâce Smith, née en 2010, et un garçon, Mason Evan Smith, né en 2011. Mais, estimant que cela suffisait, Ne-Yo avait demandé à Monyetta de se faire ligaturer les trompes. Elle s'était exécutée, mais deux ans à peine après cette intervention, Ne-Yo la quittait...

Visiblement, Ne-Yo se trompait, puisqu'avec Crystal Smith, ils ont eu deux fils : Shaffer Chimere Smith, Jr (né le 15 mars 2016) et Roman Alexander-Raj Smith (né le 14 juin 2018).