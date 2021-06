Ne-Yo papa pour la 5e fois : sa chérie Crystal Smith a accouché d'une petite fille

L'heureuse nouvelle de ce début de semaine concerne Ne-Yo ! Le chanteur est devenu papa pour la cinquième fois. Son épouse Crystal Smith a accouché et présenté leur bébé aux internautes. "Mesdames et messieurs, je vous présente le nouveau membre du clan Smith", écrit Ne-Yo sur Instagram. Dimanche 27 juin 2021, l'artiste de 41 ans a officiellement présenté son nouveau-né à ses plus de 3,5 millions d'abonnés. Il en révèle le sexe, l'identité et le visage dans son commentaire. Son épouse Crystal Smith a donné naissance à une fille, qui s'appelle Isabella Rose Smith.

"Bienvenue au monde, petite maman. Et sache que je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Maintenant et pour toujours. Tu as trois grands frères et une grande soeur qui t'aiment et te soutiennent aussi. Sans mentionner toute une tribu de membres de famille et d'amis. @itscrystalsmith on l'a fait. Merci pour cette petite princesse en cadeau. JE T'AIME", poursuit @neyo. La nouvelle maman Crystal a précisé qu'Isabella était née le 25 juin 2021 à 11h11, une venue au monde en avance de quatre semaines ! Le bébé pesait près de 2,5 kg.

Pour Isabella, Ne-Yo et Crystal ont reçu des milliers de commentaires de félicitations. Sur le compte Instagram du chanteur, David Guetta, la chanteuse Bridget Kelly et Sophie Brussaux (ex-compagne de Drake et maman de leur petit Adonis) ont réagi à la naissance du bébé. Isabella est le cinquième enfant de Ne-Yo, et le troisième né de son histoire d'amour avec Crystal Smith. Les nouveaux parents de la fillette sont aussi parents de deux garçons, Schaffer et Roman, âgés de 5 et 3 ans. Ne-Yo a une autre fille et un autre garçon, Madilyn et Mason (10 et 9 ans), nés de sa précédente relation avec Monyetta Shaw.