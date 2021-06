Diaporama Ne-Yo papa pour la 5e fois : sa chérie Crystal Smith a accouché d'une petite fille

Ne-Yo et son épouse Crystal Smith ont accueilli leur troisième enfant, le cinquième du chanteur !

Ne-Yo et son épouse Crystal Smith ont accueilli leur troisième enfant, une fille prénommée Isabella. Juin 2021.

Photo de Crystal Smith et Ne-Yo publiée sur Instagram.

Ne-Yo et son épouse Crystal Smith en novembre 2020.

Ne-Yo et sa femme Crystal Renay - People à la cérémonie des Latin American Music Awards au Dolby Theater à Hollywood, Los Angeles, le 17 octobre 2019. © Prensa Internacional via ZUMA Wire/Bestimage

Crystal Renay et Ne-Yo en mini-concert lors de la "KIIS FM Official Pool Party" au Go Pool Dayclub à Las Vegas, le 4 août 2018.