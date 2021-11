Nehuda enceinte de son 2ème enfant : premières images de bébé

Nehuda et Ricardo ont fait une énorme surprise à leurs fans ! Sur Instagram, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) et de The Voice 4 a posté des images de...son échographie. "Le deuxième plus beau cadeau que la vie m'ait offert", a-t-elle écrit en légende d'une courte vidéo postée dans son feed. Déjà maman de la petite Laïa, âgée de 4 ans, fruit de ses amours avec son compagnon Ricardo, lui aussi ancien candidat de télé-réalité, Nehuda et lui vont donc se replonger dans les couches et les biberons !

Après les nombreux scandales de violences conjugales qui ont ponctué leur histoire, Nehuda, de son vrai nom Léa Jérome, et Ricardo Pinto ont donc souhaité agrandir leur petite famille et passer à autre chose. Lors de l'annonce de leur rupture cet été, Nehuda a expliqué sur Snapchat qu'elle avait pardonné à son chéri et qu'ils ont choisi de se faire aider d'un spécialiste. "Je lui ai fait quelque chose que beaucoup d'hommes n'auraient pas pardonné. Oui, j'ai souffert avec Ricardo. Mais pour des vraies choses, des vrais actes. Et temps que je l'aime et qu'il m'aime, je ne veux pas m'avouer vaincue pour une histoire qui, je veux le croire, sera un jour une belle éraflure."