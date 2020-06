Neymar accusé d'homophobie : nouvelle plainte après un enregistrement accablant

Nouveau démêlé judiciaire pour Neymar. Comme l'a rapporté l'AFP ce 10 juin 2020, un militant LGBT brésilien a déposé une plainte contre le footballeur de 28 ans au parquet de São Paulo pour homophobie, après que l'attaquant du Paris Saint-Germain a traité de "petit pédé" le compagnon de sa propre mère, Nadine Gonçalves. Le 12 avril dernier, celle-ci avait annoncé sa romance avec le mannequin et gamer Tiago Ramos, 22 ans. Une idylle que Neymar a ouvertement encouragée sur les réseaux sociaux. Mais deux semaines plus tard, la presse brésilienne avait annoncé leur rupture lorsque Nadine Gonçalves avait appris que son petit-ami aimait aussi les hommes.

Dans un enregistrement audio d'une conversation privée de Neymar avec plusieurs amis, ayant fuité dans la presse, on peut entendre le footballeur traiter Tiago Ramos de "petit pédé" et d'"enculé". Un de ses amis dit qu'il faudrait lui "mettre un balai dans le cul". Lundi, l'activiste Agripino Magalhaes, qui n'est pas directement impliqué dans cette affaire, avait annoncé sur Instagram son intention de déposer une plainte pour "crime d'homophobie et incitation à la haine".