Neymar : Sa mère a déjà largué son toyboy, qui aime aussi les hommes

Deux semaines après avoir officialisé son histoire avec le jeune Brésilien Tiago Ramos (22 ans), Nadine Goncalves n'est déjà plus en couple avec lui. Selon la presse brésilienne, la mère de Neymar, âgée de 52 ans, a découvert que son compagnon n'est pas seulement intéressé par les femmes et qu'il a eu plusieurs histoires d'amour avec des hommes. Et pas n'importe lesquels.

Oui, mais voilà, le ciel bleu des tourtereaux n'a pas tardé à s'assombrir. La presse brésilienne rapporte en effet que la maman de Neymar a déjà largué son toyboy. Nadine Goncalves a découvert que Tiago n'est pas seulement amateur de femmes. Le jeune gamer aux nombreux atouts couche aussi avec des hommes et est même sorti avec une personne proche de Neymar : son chef cuisinier Mauro. Trop de révélations inattendues pour la mère de Neymar, qui a préféré coupé court à son histoire avec Tiago. La presse brésilienne rapporte également que le jeune homme a été en couple avec l'acteur Carlinhos Maia, 28 ans, et qu'il a entretenu une relation de trois ans avec un homme d'affaires millionnaire nommé Eduardo Pereira. Un homme, connu pour être un célèbre consultant au Brésil, s'est même confié au journal O Dia sur sa relation passée avec Tiago Ramos. "J'ai été en couple avec Tiago de 2017 jusqu'à mi-2018, a ainsi indiqué Irinaldo Oliver. J'ai été choqué par l'annonce de sa nouvelle relation amoureuse et mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai commencé à recevoir des photos de lui avec la maman de Neymar. J'ai été stupéfait. Je savais qu'il voyait aussi des femmes mais je ne l'avais jamais vu avec aucune." Irinaldo Oliver a également fait savoir que Tiago Ramos vivait comme un "prince" lorsqu'il était en couple avec Eduardo Pereira. Il avait emménagé dans sa maison située au Salvador, utilisant ses voitures de luxe et lui faisant miroiter un mariage. Tiago Ramos a-t-il tenté de profiter de la célébrité de Neymar en se mettant en couple avec sa maman ? Le jeune Brésilien avait rencontré l'attaquant star du PSG en janvier dernier au Parc des princes. Lorsque sa maman avait officialisé sa nouvelle histoire d'amour, Neymar s'était montré particulièrement bienveillant en lui donnant sa bénédiction. Le joueur brésilien se trouve depuis plusieurs semaines dans sa maison de Sao Paulo et a fui la crise sanitaire en France.

