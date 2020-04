Neymar, 28 ans : sa mère en couple avec un mannequin de 22 ans, il réagit

C'est ce qui s'appelle être ouvert d'esprit ! La mère de Neymar a retrouvé l'amour et le footballeur star n'a pas tardé à réagir à la nouvelle sur les réseaux sociaux. Nadine Gonçalves, 52 ans, s'est en effet affichée avec un beau jeune homme sur Instagram le 12 avril 2020. Son compagnon se trouve être le mannequin et gamer Tiago Ramos, âgé de 22 ans. Malgré le fait que son nouveau "beau-père" est plus jeune que lui, l'attaquant du Paris Saint-Germain (28 ans) soutient cette romance.