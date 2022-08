Neymar très proche de sa soeur Rafaella, une bombe qui n'a pas froid aux yeux

C'est un Neymar totalement revigoré que l'on retrouve du côté du Paris Saint-Germain cette année. Un peu à l'image de son équipe, le Brésilien a traversé la saison dernière sans vraiment marquer les esprits et beaucoup s'imaginaient même le voir quitter le France cet été. Resté dans la capitale, le phénomène de 30 ans illumine le début de saison des parisiens avec des performances de très haute qualité. Avec ses deux compères de l'attaque, Lionel Messi et Kylian Mbappé, il régale les spectateurs à chaque match. Des performances qui doivent également faire bien plaisir à ses proches.

En couple depuis plusieurs mois avec la sublime Bruna Biancardi, le sportif est quelqu'un qui a toujours besoin d'être entouré de beaucoup de monde. À Paris, il vit avec sa bande d'amis brésiliens et il ne fait jamais rien sans eux. Son père est également un personnage central dans la vie du joueur, tout comme sa petite soeur, Rafaella Santos. La jeune femme de 26 ans est très proche de la star du PSG et à son arrivée à Paris en 2017, les Français ont pu apprendre à mieux la connaître. Âgée de 26 ans, la jolie brune au teint mat a su faire fructifier sa notoriété.

Une vraie star sur Instagram avec plusieurs millions d'abonnés

Très populaire sur les réseaux sociaux, Rafaella Santos est suivie par plus de 5,7 millions d'abonnés sur Instagram et depuis que Neymar joue en France, elle a décidé de s'installer elle aussi dans la capitale. Très proche de son grand frère, elle publie souvent des photos en sa compagnie, mais l'influenceuse aime également partager des photos d'elle (à retrouver dans le diaporama). Constamment en voyage, elle fait le tour du monde à la recherche des plus beaux endroits et elle en profite pour alimenter son compte avec de superbes photos dans des lieux paradisiaques. À côté de ça, la belle brésilienne a un temps été en couple avec un autre footballeur très connu, Gabriel Barbosa, mais aujourd'hui, il semblerait qu'elle soit de nouveau célibataire.

Très attendu ce soir contre Toulouse, Neymar sait déjà qu'il peut compter sur le soutien inconditionnel de Rafaella pour le supporter !