Nick Carter : Grossesse surprise pour son épouse Lauren, enceinte de leur 3e enfant !

L'année ne pouvait pas mieux débuter pour le couple. Nick Carter, membre historique du groupe Backstreet Boys, s'apprête à devenir papa pour la troisième fois. Le chanteur a annoncé cette jolie nouvelle, sur son compte Instagram, en partageant une vidéo de la plus récente des échographies de sa femme, Lauren Kitt. "Parfois, la vie vous bénit à l'aide de petits surprises", a-t-il écrit, se réjouissant de l'arrivée de ce "bébé numéro 3".

Nick Carter et Lauren Kitt sont effectivement déjà parents de deux enfants. Ils ont accueilli tout dernièrement la petite Saoirse, 15 mois, et ont un fils aîné de 4 ans baptisé Odin. Dans les colonnes du magazine People, l'épouse du chanteur a évoqué cette grossesse qui a surpris tout le monde... surtout pour elle ! "J'étais prête à n'avoir que deux enfants, je m'étais préparée à ça et j'avais arrangé ma vie en fonction de ça, a-t-elle expliqué. On ne devait en avoir que deux et c'est un coup de théâtre auquel on ne s'attendait pas. Je n'ai réalisé que j'étais enceinte qu'au bout de cinq mois et demi !"

Un jour, j'ai senti quelque chose bouger dans mon corps...

Lauren Kitt pensait que la famille ne s'agrandirait plus jamais. Avant de donner naissance à Saoirse, elle avait fait deux fausses couches. "Je n'ai ressenti aucun symptôme, rien n'aurait pu me faire penser que j'étais enceinte, poursuit-elle. Un jour, j'ai senti quelque chose bouger dans mon corps et j'ai dit à Nick que quelque chose clochait. Qu'il fallait que j'aille chez le docteur." C'est donc une nouvelle bénédiction pour le couple, qui a comme tout le monde passé une rude année 2020.