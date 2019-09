Nick Carter (Backstreet Boys) : Il se protège contre son frère Aaron, menaçant

Les choses se corsent pour la famille Carter. Nick, ancien membre des Backstreet Boys – avec AJ, Howie, Kevin et Brian – aurait demandé une ordonnance restrictive pour empêcher son frère Aaron de s'approcher de lui et de sa famille. Le site TMZ, qui s'est procuré les documents légalement déposés, affirme qu'une distance de 30 mètres devra désormais être respectée entre eux, tout spécialement du côté du domicile du couple à Las Vegas. Le chanteur de 39 ans aurait tout simplement peur pour son épouse Lauren Kitt Carter, actuellement enceinte, "au vu du comportement extrêmement alarmant d'Aaron, de ses récentes confessions et de son intention de tuer sa femme et son futur enfant". Pas très rassurant, d'autant que la santé mentale du jeune homme inquiète plus encore ses proches depuis qu'il collectionne des armes à feu.

Mais voilà, du côté d'Aaron Carter, la version diverge. Dans un premier temps, c'est à l'aide d'un représentant que le petit frère de Nick a pris la parole. "Je suis très étonné de ces accusations, expliquait-il. Je ne souhaite blesser personne, et encore moins ma famille." Sur son compte Twitter, il poursuit depuis son discours : "On ne s'est pas vus depuis quatre ans et je n'en avais certainement pas l'intention. Et c'est ça que je reçois ! Prends soin de toi, Nick. Toi et moi, c'est terminé pour de bon." Depuis, il s'évertue à accuser Nick Carter d'avoir violé une jeune fille mineure de 15 ans, d'avoir frappé son ex Paris Hilton et tente de regrouper les supposées victimes de son frère pour une éventuelle contre-attaque.