Nicki Minaj : Son atroce statue de cire est de retour, les fans sont en furie

Vous le savez, une statue de cire ratée passe difficilement inaperçue. Autant dire que quand la tristement célèbre effigie de Nicki Minaj, qui trônait jusqu'à présent à Las Vegas, a été transférée à Berlin en Allemagne, l'encre a de nouveau coulé à flots. Cette semaine, alors que l'oeuvre d'art voyageait d'un coin du globe à un autre, les fans de la rappeuse de 37 ans se sont questionnés quant aux talents véritables de ceux qui l'ont modelée. Certains se sont, entre autres, demandé si le visage qu'ils avaient tenté de reproduire n'était pas plutôt celui de Kourtney Kardashian, de la chanteuse Selena – Quintanilla Perez – ou de l'acteur Ansel Elgort. La réponse ? Hélas, non.

Créée en 2015, cette statue a nécessité six mois de travail acharné. Une équipe de vingt personnes s'est chargée du projet, en collaboration avec le staff de Nicki Minaj. Car oui, que vous le croyiez ou non, l'artiste a bel et bien validé son double de cire, inspiré de l'iconique clip d'Anaconda, à l'époque. Avant et après qu'il soit exposé au musée américain de Madame Tussauds. Elle s'était alors emparée de ses réseaux sociaux pour partager une photographie de l'oeuvre et avait dédié une tonne de coeurs à ceux qui l'avait réalisée. Comme quoi...