Nicola Sirkis confiné seul avec enfants : "Il faut gérer quand on en a trois"

Invité de Yann Barthès dans l'émission Quotidien du 26 mai 2020, Nicola Sirkis a sans surprise évoqué son confinement. Pas d'atelier pâtisserie ou de performances live sur les réseaux sociaux : le chanteur et musicien s'est voulu plutôt discret ces dernières semaines, préférant travailler dans l'ombre sur la préparation d'une nouvelle tournée qui fêtera les 40 ans d'Indochine au printemps 2021. Mais pas évident de télé-travailler quand il faut gérer trois enfants à la maison...

"On ne peut pas dire que je l'ai vécu bien, mais je ne l'ai pas vécu non plus trop mal là où j'étais (...). J'en ai profité pour faire une petite pause", a d'abord confié la star de 60 ans. Pour ce qui est des concerts à domicile diffusés sur Instagram et Facebook, comme ont pu le faire Patrick Bruel, Raphaël ou Benjamin Biolay, Nicola Sirkis "n'avait pas envie de ça" : "Je le sentais pas d'aller faire des chansons comme ça, sachant qu'il y a des gens qui mouraient pas très loin de chez moi. J'étais plus dans la pudeur sur ce côté là."