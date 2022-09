Nicolas Duvauchelle : 10 ans après la mort d'un proche, il découvre une terrible vérité sur sa famille

Ce jeudi soir, Arte diffuse deux nouveaux épisodes de sa série Les papillons noirs, dans laquelle Nicolas Duvauchelle incarne Adrien, "un écrivain qui a connu la prison", qui va connaître une panne d'inspiration avant de faire la rencontre d'Albert Desiderio, "un homme qui lui confie son histoire folle, dont on ne sait pas si elle est réelle est fictive" a-t-il raconté pour Télé 7 Jours.

Un programme "qui explore les questions : 'Que transmet-on à nos enfants', 'qu'est-ce qui passe par l'éducation', 'par les gênes ?'", a expliqué l'acteur de 42 ans, avant de faire une confidence inattendue sur sa famille. "J'ai beaucoup lu sur le sujet car j'ai découvert, il y a dix ans, que mon grand-père, décédé, n'était pas mon grand-père. On croit tout connaître de sa famille, mais c'est faux. C'est pour cela que ce scénario m'a touché", s'est-il confié, lui qui n'a pas pour habitude d'évoquer son rapport à la famille.

Une personne si spéciale

Il parle plus facilement de sa relation avec le sublime mannequin Chloé Roy, avec qui il file le parfait amour depuis 2019. Le couple, qui s'est affiché très complice cette semaine lors du défilé Etam à la Fashion Week de Paris, annonçait une grande nouvelle au mois d'août : leurs fiançailles ! "Elle a dit oui", écrivait l'acteur de Comme des frères sur Instagram en légende d'un magnifique cliché de sa dulcinée en train de poser avec sa bague.



Quelques mois plus tôt, en mars plus précisément, c'est Chloé Roy qui affichait son couple sur les réseaux sociaux, en lui déclarant sa flamme à l'occasion de son anniversaire. "Toi qui es une personne si spéciale, merci de me faire vibrer autant, me faire rire autant, me faire vivre autant de beaux et bons moments, merci d'être la personne que tu es, un homme et un père formidable et ne doutes jamais de toi car tu es une personne incroyable qui fait tout pour le bonheur des siens, de tes enfants et mon bonheur", avait-elle déclaré sur Instagram.

Pour rappel, Nicolas Duvauchelle est papa de trois enfants : Bonnie, née en 2005 de sa relation avec Ludivine Sagnier, Romy, fruit de son amour avec Laura Isaaz (qui vient de se marier) ainsi qu'Andrea, qu'il a eu en 2017 avec le mannequin Anouchka Alsif.