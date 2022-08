Nicolas Duvauchelle annonce ses fiançailles avec Chloé Roy : cliché de la superbe bague dévoilée !

"Elle a dit oui" a indiqué Nicolas Duvauchelle, mardi 23 août sur son compte Instagram, en accompagnant ce commentaire d'un cliché de sa dulcinée Chloé Roy en train de montrer sa magnifique bague de fiançailles. Le couple, qui s'est formé en 2019, va donc passer à l'étape supérieure en se mariant, alors qu'il n'hésitent pas à partager régulièrement leur complicité sur les réseaux sociaux.

D'ailleurs, à l'occasion des 42 ans de l'acteur de Comme des frères, la top model lui avait déclaré sa flamme via un message adorable publié sur son compte Instagram. "Toi qui es une personne si spéciale, merci de me faire vibrer autant, me faire rire autant, me faire vivre autant de beaux et bons moments, merci d'être la personne que tu es, un homme et un père formidable et ne doutes jamais de toi car tu es une personne incroyable qui fait tout pour le bonheur des siens, de tes enfants et mon bonheur" avait-elle déclaré avec beaucoup de sincérité.

L'amour, le vrai !

Le 3 août dernier, il postait une magnifique photo de son couple dans le sud de la France. "Meilleures vacances avec mon binôme, ma chérie @royengold" avait-il écrit en légende du post, de quoi faire craquer les internautes. "Bonnes vacances à vous ! Trop mignon votre couple", "Vous respirez le bonheur ça fait plaisir à voir", "L'amour" pouvait-on lire dans la section réservée aux commentaires. L'acteur Michaël Cohen avait également réagi à ce post.

Des publications qui en disent long sur leur amour, qui sera donc bientôt concrétisé par un mariage. Pour rappel, Nicolas Duvauchelle a eu une vie sentimentale mouvementée avant de trouver chaussure à son pied. Il est notamment papa de trois enfants : Bonnie (née en 2005 de sa relation avec l'actrice Ludivine Sagnier), Romy (née en 2012 et issue de son histoire avec Laura Isaaz et Andréa (né en 2017, fruits de son amour avec Anouchka Alsif).