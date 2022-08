Nicolas Duvauchelle in love de Chloé, le couple ne se lâche plus

Voilà maintenant trois ans que Nicolas Duvauchelle partage la vie de Chloé Roy et le comédien a décidé d'assumer au grand jour cette relation. Et autant dire que l'histoire est très bien partie pour durer encore plus puisque, visiblement, l'entente est au beau fixe entre la jeune femme de 26 ans et les enfants de son chéri, Bonnie, 17 ans, Romy, 10 ans et le petit dernier, Andréa, 4 ans.

Avant de faire la rencontre de Chloé, à qui il ne cesse de déclarer sa flamme sur les réseaux sociaux, Nicolas Duvauchelle a partagé la vie de la comédienne Ludivine Sagnier, avec qui il a eu son premier enfant. Après leur rupture, il s'amourache de Laura Isaaz, soeur de l'actrice Alice Isaaz et mère de sa fille Romy. Il fait ensuite la connaissance d'Anouchka Alsif, jeune mannequin, avec qui il officialise rapidement. Le 31 août 2017, elle donne naissance à leur fils Andrea. Leur séparation a lieu l'année suivante. Chloé sera-t-elle la bonne ? L'avenir nous le dira et on le leur souhaite.