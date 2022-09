Nicolas Duvauchelle papa de trois enfants : Qui sont les trois mamans ?

Nicolas Duvauchelle, qui sera à l'écran ce soir dans la série Les papillons noirs sur Arte, est un homme comblé avec sa belle compagne, le mannequin Chloé Roy. Le 23 août dernier, on apprenait que le couple allait passer à la vitesse supérieure en se mariant. "Elle a dit oui" avait-il indiqué sur Instagram en postant une photo de sa dulcinée en train de montrer sa magnifique bague de fiançailles.

"Toi qui es une personne si spéciale, merci de me faire vibrer autant, me faire rire autant, me faire vivre autant de beaux et bons moments, merci d'être la personne que tu es, un homme et un père formidable et ne doutes jamais de toi car tu es une personne incroyable qui fait tout pour le bonheur des siens, de tes enfants et mon bonheur" lui écrivait-elle quelques semaines plus tôt à l'occasion de ses 42 ans. Mais l'ami de Karole Rocher, rencontrée sur le tournage de la série Braquo, a eu une vie sentimentale mouvementée avant de trouver sa moitié.

Une fille actrice à son tour ?

L'acteur de Polisse et Comme des frères avait a d'abord été en couple avec Ludivine Sagnier. Ils sont devenus parents ensemble d'une petite Bonnie née 2005, avant de se séparer en 2007. Dans une interview pour Paris Match, celle qui avait été révélée dans les années 2000 par le réalisateur François Ozon à travers plusieurs films comme Gouttes d'eau sur pierres brûlantes, Huit femmes et Swimming Pool, se confiait sur son enfant, désormais âgé de 17 ans.

"Elle ne s'impose rien mais explore tranquillement cette voie (celle du cinéma, ndlr), avec beaucoup de curiosité (...) Je ne m'inquiète pas pour mes filles. Les bases ont été posées, elles sont sur les bons rails" avait-elle déclaré, alors qu'elle est la maman de deux autres filles, Tam et Ly Lan, issues de sa relation avec Kim Chapiron. Nicolas Duvauchelle de son côté, avait entamé une nouvelle relation en 2012 avec Laura Isaaz, dont il est séparé depuis et dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il s'agit de la soeur d'Alice Isaaz, l'actrice de Rosalie Blum, Elle ou encore Play. Ensemble, ils avaient accueilli une fille prénommée Romy.

En 2017, Nicolas Duvauchelle devenait papa pour la troisième fois, cette fois-ci d'un garçon nommé Andrea, né de sa relation avec une autre top-modèle, Anouchka Alsif.